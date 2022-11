The Ripley Union Lewis Huntington School District would like to announce the following students from grades one – 12 that earned a place on the first nine weeks honor roll for the 2022-2023 school year.

All A Honor Roll:

Elementary School

First Grade – James Bishop, Gabriel Covert, Kennedy Nesbitt, Ayden Philhower, Sigrid Stacy, Autumn Thomas, Jase Thomas and Luke Williams.

Second Grade – Braxten Boone, Presley Cluxton, Paisley Cornette, Izabella Cunningham, Lathan Davis, Kayya Garrett, Liam Grigsby, Blakelyn Hedges, Jaxon Hopper, Josie Huff, Eoghan Jones, Keegan Kirk, Payzlee Markwell, Benson Massie, Jonathan Mineer, Faith Moorhead, Jazlynn Mountjoy, Scarlette Norris, Lilly Osborne, Werner Polley, Axton Stephens, Tyler Washington, Hunter Whisman and Ava Williams.

Third Grade – Xaylie Brierly, Paisley Brizendine, Carolina Cable, Blayze Cracraft, Zailey Cruea, Rebel Johnson, Londyn McFadden, Teagan Michael, Lilah Shaffer, Eva Sidwell, Alexis Swanger, Ryland Tharp, Sophia Titus, Daniel Williams, and Roman Wright.

Fourth Grade – Samantha McAfee, Cheyenne Mondragon, Blake Schumann, Leah Poe.

Middle School

Fifth Grade – Aurora Bishop, Alayna Cornette, Layne Lewis, Asher Polley, Joshua Sellers.

Sixth Grade – Bryston Tharp, Kenley Cluxton, Landon Corde, Kaelyn Davis, Landon Dickhaus, Journey Fulton, Sophia Miller, Logan Fisher, Logan Meeker, Alexandra Sellers, Jenna Wilkins.

Seventh Grade – Brayden Hladilek, Shade Kendrick, Marley Mitchell, Anshika Singh, Sebastian Whaley.

Eighth Grade – Aaliyah Baker, Carter Cluxton, Lindsay DeAtley, Alyssa Fisher, Skylar Hare, Gabby Himes Sara Hopper, Gio Lackey, Jase Lang, Kaylin Richards, TJ Short, Olivia Smith, Jasmine Young.

High School

Ninth Grade – Natalie Carr, Callie Fultz, Autumn Graves, Paige Hare and Jillian Kerns.

Tenth Grade – Hannah Hauke and Trinity Perdue.

Eleventh Grade – Jersey Fulton;

Twelfth Grade – Samuel Baird, Corbin MacRae and Caleb Westheider.

A/B HONOR ROLL:

Elementary School

First Grade – Thomas Applegate, Atticus Bishop, Xander Boone, Kenley Burns, Eastin Chamblin, A.J. Connor, Carter Day, Christian Douglas, Parker England, Jaymee Fryman, Parker Fulton, Kynslee Henschen, Hudson May, Trenton Ondrey, Emma Osborne, Korie Price, Darius Richmond, Josiah Turner, Xander Villarreal, Kasen Ward and Beau Weatherspoon.

Second Grade – Hayden Allen, Logan Combess, Hendrix Cosand, Jaelynn Darnall, Layson Davis, Kaylee Davis, Lybirti Fultz, Ady Hall, Bailey Hutchinson, Ashton Mineer, Zoey Oberschlake, Claire Smith, Annabelle Stone and Everlyn Swisshelm.

Third Grade – Belle Bare, Lillian Berner, Talyn Damon, Lucas Dunseith, Scarlett Fletcher, Jericho Frost, Tyson McCann, Koltynn Medley, Clayton Nickell, Michael Polley, Lakynn Scott, and Layla Sword.

Fourth Grade – Jeffrey Brunk, Allison Cornette, Jayce Frankenhoff, Wyatt Hauke, Daisy Jones, Lillianna Jones, Dylan Leonard, Shia Lupercio, Josh Miller, Kiera Prater, Jaxson Ross, Clayton Royster, Victoria Smith, Shayde Utley and Tucker Weatherspoon.

Middle School

Fifth Grade – Juliannah Beatty, Zakaria Belasri, Isaiah Brandstutter, Landon Davis, Timothy Cansler, LeeAunna Dodson, Anna Donohoo, Kaleb Elliott, Carson Fossit, Cara Fulton Jesslyn Hilderbrand, Jonathon Hopper, Keegan McCrea, Garrett Ondrey, Caleigh Rice, Elliott Smith, Ryland Tolin, Raelynn Young.

Sixth Grade – Laney Bare, Lilly Bowers, Preslee Hamilton, Elizabeth Titus, Harley Johnson, Reagan Marshall, Parker McCleese, Hunter Scott, Myles Siegel, Mallory Spiller, Zane Thomas, Brian High, Kenya Perez, Johnpaul Saunders, McKenzie Bussard, Bryson Morgan.

Seventh Grade – Liberty Boaz, Brandon Davis, Braven Elliott, Aubrey Glover, Marleana Highfield, Landon Kirk, Emma Kuhlman, Kaitlyn Lacy, Aubree May, Aubreeonna Meeker, Keyera McDaniel, John Michael McLoughlin, Gavin Smith, Brooklynne Ayers, Quinten Walker.

Eighth Grade – Ivy Bare, Hayley Barnett, Gavin Benjamin, Lily Boone, Ethan Brown, Cole Dickhaus, Douglas Farnsley, Katelyn Finley, Emma Green, Sadie Gross, Tommy Hopkins, Conner Lomax, Brooklynn Parker, Braylen Thigpen, Allyson Shrout, Caitlynn Tonti, Samantha Ward, Joey Tumey, Matthew Picolo, Josh Reed, Gavin Worthington.

High School

Ninth Grade – Abriana Adams, Irvin Blackburn, Raelyn Damon, Andrew Dryden, Ian Frankenhoff, Elizabeth Gengler, Nevaeh Gibson, Kylan Goins, Emerson Miller, Kendra Padgett, Harlie Polley, Chelsea Richards, Katherine Sellers, Owen Williams and Ian Young.

Tenth Grade – Leeland Ayers, Oddessa Bivens-Bare, Gage Egner, Izayah Goins, Grant Jodrey, Brayden Maines, Olivia May, Adrianna Morgan, Jacob Poole, Madison Sidwell, Isabella Siegel and Grace Taylor.

Eleventh Grade – Alex Applegate, Kilyn Baker, Nathaniel Burns, Zander Manning and Morgan Smith.

Twelfth Grade – Corgan O’Toole, Joseph Patrick and Gabriela Tomas.