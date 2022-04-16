Eastern Middle School has released a list of students named to the third nine-weeks grading period honor roll. The include:
Sixth Grade — William Ballmeyer, Kayli Bilby, Chayleb Carter, Hayden Conley, Alex Cook, Kinze Dailey, Dalton Day, Colston Flint, Madison Gibson, Kailee Haas, Chloe Hauck, Cayden Hawkins, Brianna Hodges, Jayce Jennings, Madison Jennings, Peyton Jimison, Nathan Little, Nicholas Long, Payden McCarthy, Addalynn Perkins, Olivia Peters, Colton Sales, April San Nicolas, Maddison Simpson, Pierce Tkach, Calvin Turner, Aiden White, Sadie Wilhelmy.
Seventh Grade — Marideth Barrow, Torri Bilby, Brooklyn Bowman, Londyn Dilley, Kayne Dotson, Arianna Harbottle, Delaney Harding, Evan Higle, Hanna Hopkins, Nathan Hughes, Breeanna Jimison, Clarissa Johnson, Isaiah Linville, Emma Mays, Ashleigh Mullins, Samuel Ramer, Emmery Simpson, Olivia Uhl, Britain White.
Eighth Grade — Addison Arey, Grady Barber, Hailie Beaver, Kilie Belcher, Ali Bell, Raylee Brummett, Emma Buckamneer, Terrance Buller, Braxton Burns, Rylie Cahall, Alex Cenci, Kaylee Comberger, Kyra Doran, Joshua Dowling, Madison Dyer, Jerzy Evans, Michael Gillespie, Hunter Gould, Vivian Grimes, Liam Hafer, Faith Hendricks, Saige Igo, Alyssa Johnston, Ricky Jones, Darlene King, Samuel Kirk, Gabrielle Lamb, Marcus Lynch, Cole Manning, Katherine Massie, Jaylyn Miller, McKinze Moler, Addison Moran, Ava Murphy, Ava Neal, Logan Nelson, Mason Neu, Lucas Phillips, Morgan Reynolds, Kaden Schweitzer, Olivia Sharp, Seth Sharp, Tyler Slack, McKayla Stamper, Braxton Vance, Cayden Wills.